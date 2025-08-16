ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Фото: НГУ

Протиповітряна оборони вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.