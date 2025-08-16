Інтерфакс-Україна
Події
08:29 16.08.2025

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

1 хв читати
ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях
Фото: НГУ

Протиповітряна оборони вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #захист #ппо #небо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

09:12 14.08.2025
Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

Захисники України вночі знищили 24 із 45 ворожих дронів

08:16 13.08.2025
ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

02:36 10.08.2025
Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

Лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи - комюніке

09:21 07.08.2025
ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

09:40 06.08.2025
ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

19:14 04.08.2025
Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

Нідерланди виділять EUR500 млн на протиповітряну оборону України – міністр оборони

12:03 04.08.2025
Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

Сили оборони за ніч знищили 161 повітряну ціль

09:04 02.08.2025
ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

ВАЖЛИВЕ

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

Президент США Трамп та Володимир Путін розпочали зустріч на Алясці

ОСТАННЄ

Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Рятувальники потрапили під обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі

Путін запросив Трампа до Москви після зустрічі на Алясці

Генштаб зафіксував впродовж доби 139 бойових зіткнень

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА