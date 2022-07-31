Події

07:07 31.07.2022

Противник за суботу кілька разів обстріляв Криворізький район

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Противник за суботу кілька разів обстріляв Криворізький район

Російські війська за суботу кілька разів обстріляли Криворізький район, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня ворог кілька разів обстріляв Криворізький район", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, зі ствольної артилерії окупанти двічі вдарили у Велику Костромку. Пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, будівлю дошкільного навчального закладу, лінію електропередач.

Також із "Ураганів" обстріляли село Мар'янське. Там пошкоджено кілька житлових будинків та господарські споруди.

Крім цього, під ворожий вогонь потрапили прикордонні території Широківської та Апостолівської громад. Без руйнувань і постраждалих.

Лукашук додав, що в інших районах Дніпропетровщини день пройшов спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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