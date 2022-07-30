Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність у разі підтвердження інформації, повідомила пресслужба французького міністерства закордонних справ.

"Франція висловлює жах у зв'язку з повідомленнями про вбивства та акти тортур щодо українських військовополонених у слідчому ізоляторі Оленівка, який перебуває під захистом Російської Федерації. Якщо ця інформація підтвердиться, то всі особи, відповідальні за подібні злочини, які грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії", - сказано в повідомленні.

За інформацією пресрелізу, Франція активно співпрацює як із українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.