Події

16:06 30.07.2022

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

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Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

На Софійській площі в Києві в суботу родичі українських військовополонених з "Азовсталі" і активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в п'ятницю в колонії Оленівка (Донецька обл.), і визнати РФ державою - спонсором світового тероризму.

На площі зібралося кілька десятків людей, серед яких здебільшого були родичі військовополонених бійців полку "Азов". Групи людей з плакатами вишикувалися в шеренгу на Софійській площі біля пам'ятника Б.Хмельницькому.

Активісти закликали визнати Росію державою - спонсором світового тероризму після обстрілу російськими військовими колонії з утримуваними українськими військовополоненими в Оленівці в Донецькій області напередодні.

Організатором заходу виступила ініціативна група "Вирій" за підтримки "Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

Учасники акції закликали також ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста відреагувати на злочинні дії Росії, яка порушила всі раніше укладені домовленості і притягнути її до відповідальності.

Дружина командира полку "Азов" Катерина Прокопенко зазначила, що, коли захисники "Азовсталі" склали зброю і пішли в полон, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста запевнили, що їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожуватиме.

В оприлюдненому в суботу зверненні Асоціації сімей захисників "Азовсталі" до міжнародного співтовариства наголошується, що "29 липня 2022 р. Російська Федерація вкотре вчинила воєнний злочин – цинічно вбила понад 50 військовополонених, вивезених з комбінату "Азовсталь", яких утримували в смт. Оленівка".

"Ми вимагаємо визнати Росію державою-терористом, яка не дотримується норм Женевської конвенції і порушує всі правила ведення війни. Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які гарантували збереження життів українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Росією та направити своїх представників на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії для з'ясування обставин трагедії, стану здоров'я поранених та інших військовополонених, сприяння у переданні тіл загиблих військовополоненим українській стороні", - йдеться у зверненні.

Аналогічні акції також анонсовані 30-31 липня в низці міст і країн світу, зокрема Берліні (Німеччина), Кракові (Польща), Стамбулі (Туреччина), Монреалі (Канада), Франкфурті (Німеччина), Ремербергу (Німеччина), Женеві (Швейцарія). Також це буде Гран Канарія, Лас Палмас, Варшава (Польща), Батумі, Тбілісі (Грузія), Амстердам (Нідерланди), Аліканте (Іспанія), Рига (Латвія) і Лондон (Велика Британія).

Патронатна служба "Азова" повідомила в суботу, що окупанти виклали списки деяких загиблих і поранених азовців після злочину в Оленівці.

Патронатна служба попереджає, що не дає гарантії, що він є точним (у списку 48 загиблих, особи двох встановлюють; у списку поранених — 73 прізвища).

А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у суботу, що Україна поки що не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці.

Теги: #азовсталь #мітинг #родичі

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