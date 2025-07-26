Інтерфакс-Україна
Події
09:34 26.07.2025

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

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Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова
Фото: https://www.facebook.com/share/p/1YJcNo2VZD/

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував ознаки зрілого демократичного лідера, зареєструвавши у Верховній Раді законопроєкт щодо НАБУ й САП. Про це Матернова написала у своєму профілі в мережі Facebook у п'ятницю.

"Я стежу за протестами, які спалахнули цього тижня в Києві та інших містах. Я читаю звіти, дивлюся відео. Але найбільше — я слухаю людей… Такий прояв ввічливості, відданості, зобов'язань та патріотизму перед театром Франка захоплює дух. А здатність слухати молодь, громадянське суспільство та не відвертати увагу від критики є ознакою зрілого демократичного лідера. Президент Зеленський продемонстрував це, зареєструвавши у Парламенті закон, який скасовує положення попереднього закону, що вивів людей на вулиці. Його успішне прийняття стане гарним кроком на шляху відновлення довіри", - написала Матернова у Facebook.

Теги: #київ #матернова #закон #набу_сап #мітинг

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