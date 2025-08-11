Інтерфакс-Україна
Події
23:21 11.08.2025

В Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна

У Анкориджі, штат Аляска, 14 серпня відбудеться мітинг протесту проти присутності міжнародного військового злочинця у штаті, учасники акції висловлюють рішучу незгоду з рішенням президента, який, зі схвалення губернатора, направив офіційне запрошення Путіну.

В анонсі акції, опублікованому організацією Stand Up Alaska на платформі Mobilize, зазначено: "Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму".

Учасники закликають жителів штату приєднатися, щоб їхній голос був почутий.

Джерело: https://www.mobilize.us/standupalaska/event/826755/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR7_lZb9UendGE6Silgo_vja4MBZ_dIUB7kZsuNnhuufmcGbfFl38tC67OIZOQ_aem_7Yjdr3GFWdjTyPByXa9lgA

