У Анкориджі, штат Аляска, 14 серпня відбудеться мітинг протесту проти присутності міжнародного військового злочинця у штаті, учасники акції висловлюють рішучу незгоду з рішенням президента, який, зі схвалення губернатора, направив офіційне запрошення Путіну.

В анонсі акції, опублікованому організацією Stand Up Alaska на платформі Mobilize, зазначено: "Зі схвалення губернатора президент направив запрошення Володимиру Путіну, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал як Дональду Трампу, так і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму".

Учасники закликають жителів штату приєднатися, щоб їхній голос був почутий.

