07:24 15.08.2025

На Алясці пройшов мітинг на підтримку України напередодні саміту Трампа та Путіна

https://x.com/OstapYarysh

На Алясці напередодні саміту президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна проходить мітинг на підтримку України, повідомив колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Що відбувається прямо зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна. "Україна та Аляска - Росія ніколи більше", - пише Яриш в соцмережі Х.

Між тим, спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв повідомив, що вже прибув на Аляску.

 

