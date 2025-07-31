У Києві проходить акція на підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

(додано 12-16 абз.)

У Києві проходить акція із закликом до Верховної Ради прийняти закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 11:00 у Маріїнському парку, який межує із будівлею Верховної Ради, зібралося 150 учасників, люди продовжують активно підходити.

Через безпекові умови безпосереднього проходу на площу біля парламенту немає, тому мітинг проходить біля найближчого кордону вздовж дороги в напрямку будівлі Ради.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "Свободу НАБУ і САП, не тягніть час", "Весь світ спостерігає", "Не чуди, тисни зелену", "Голосуй ЗА, інакше вали в Ростов", "Покажіть, що ви Рада, а не Дума", "Досить свавілля" та багато інших.

Люди скандують: "Голосуй, "Корупція вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Влада - це народ", "Зіпсували - виправляйте".

Станом на 12:00 на акції уже було близько 700 людей, учасники перемістилися від дороги у парк до найближчого кордону з будівлею Верховної Ради.

До акції також долучилися депутати Володимир Вʼятрович, Микола Княжицький і Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос"), Марʼяна Безугла ("Слуга народу") та декілька інших.

Коли на мітинг прийшла Безугла і почала спілкуватися з медіа, учасники почали скандувати: "Ігноруймо паразитів".

Серед лозунгів мітингарів зʼявилися й ті, які не повʼязані з беспосередньою темою акції: "Раду в ефір" і "Цивінського до БЕБ".

Серед іншого, на акції вшанували хвилиною мовчання загиблих Захисників і Захисниць України.

Після того як стало відомо, що у четвер телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту, активісти заявили, що готують техніку для ведення аудіотрнсляції, щоб мітингарі могли чути про хід розгляду законопроекту про НАБУ і САП.

Станом на 13:30 на акції залишалося близько 400 людей. Учасники слухали аудіотрансляцію засідання Ради з розгляду законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ і САП.

Під час виступу лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко мітингарі обурювалися її заявами і скандували "Ганьба".

Згодом учасники акції зустріли оплесками інформацію, що парламент підтримав законороєкт в цілому і почали скандувати "Влада - це народ". Після цього, люди почали розходитися із Маріїнського парку.

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій не спостерігалося.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Також представники поліції знаходяться біля та всередині найближчої до акції станції метро "Арсенальна".

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щоденно проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП. Так, на мітингу в столиці біля Театру імені Івана Франка у перший день зафіксовано понад 5,8 тис. учасників, у другий день - понад 9,5 тис. учасників, у третій день - понад 4,1 тис. учасників. Акції в Києві проходили і в наступні дні, зокрема напередодні 30 липня.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Через день, 23 липня, після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.