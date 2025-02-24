Петр Павел: якщо Росія буде винагороджена, ми поставимо під загрозу себе

Президент Чехії закликав не опускати руки у підтримці України в неділю під час мітингу на підтримку України у Празі. Свою заяву він опублікував на платформі X.

У Празі в недылю відбувся мітинг на підтримку України, у якому взяли участь президент Чехії Петр Павел, радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і діти, повернені з російської депортації. Захід зібрав 40 тисяч осіб.

"Після трьох років російської агресії проти України в суспільстві все більше відчувається втома від війни. І це зрозуміло. Але саме зараз, коли ми, можливо, наближаємося до фінішної прямої у вигляді мирних переговорів, ми не повинні опускати руки і знімати ногу з педалі газу у підтримці окупованої країни", - написав на платформі X чеський президент.

Петр Павел застеріг, що "якщо Росія буде винагороджена, а принципи міжнародного права будуть поставлені під сумнів, ми в результаті поставимо під загрозу себе і власну безпеку. Історія неодноразово показувала, що агресора не можна умиротворяти".

Джерело: https://x.com/prezidentpavel/status/1893750404955169167

https://president.gov.ua/news/u-chehiyi-vidbuvsya-miting-na-pidtrimku-ukrayini-96293