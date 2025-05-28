В Україні презентували проєкт Inferno, що систематизує інформацію про умови утримання в РФ українських військовополонених

У Києві представили проєкт Inferno – сайт, що систематизує інформацію про умови утримання українських військовополонених у російському полоні.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація незалежної платформи з документування місць утримання Росією українських військовополонених, зокрема військовослужбовців бригади "Азов", відбулася у Києві у середу.

Представник відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" Нестор Барчук наголосив, що станом на сьогодні українців утримують в сотнях місць в РФ та на тимчасово окупованих територіях. На сайті проєкту розміщена карта з позначеними мітками локацій, де утримують полонених.

"Ми будемо надалі додавати нові точки", - сказав Барчук.

Представник корпусу розповів, що місія проєкту розповідати правду про реалії російського полону. Також він закликав світову спільному поширювати інформацію.

"Звертаюсь до наших міжнародних партнерів і закликаю тримати тему військовоголовених на міжнародному порядку денному. Повернення всіх наших військовоголовених має бути обов'язковою і від'ємною частиною переговорів. А Росія повинна бути притягнена до відповідальності", - наголосив Барчук.

Як розповіли засновники проєкту, інформація для сайту використовується з перевірених джерел: свідчення звільнених військовополонених, журналістські розслідування, офіційні документи, звіти правозахисних організацій та відкриті бази даних.

Якщо людина має достовірну інформацією про місця утримання українських військовополонених або поводження з ними, зокрема свідчення, документи або інші матеріали, то може поділитися ними через форму зворотного зв’язку на сайті https://russian-inferno.com/uk/.

Inferno – це спільний проєкт Асоціації родин захисників "Азовсталі" та Відділення міжнародного співробітництва 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Проєкт створено для висвітлення фактів про порушення прав полонених, зокрема тортури, психологічне насильство, голод, відсутність медичної допомоги та нелюдські умови утримання.

Проєкт втілює в життя команда правозахисників, журналістів і волонтерів, що прагнуть показати світу правду й повернути кожного військовополоненого додому.