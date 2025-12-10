Нечисленний мітинг проти голови Держфінмоніторингу Проніна проходить під стінами Ради

Мітинг проходить під стінами будівлі комітетів Верховної Ради в центрі Києва, його учасники вимагають звіту від діючого голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за діяльність на посаді голови Полтавської обласної адміністрації, яку він обіймав у 2023-24 роках.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у мітингу беруть участь близько трьох десятків людей, які стверджують, що приїхали з різних населених пунктів Полтавської області і хочуть висловити позицію щодо нібито незадовільної діяльності Проніна на минулій та поточній посаді, пов’язаної, зокрема, з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Серед них є родичі діючих військовослужбовців та загиблих під час повномасштабної війни.

Вони тримають в руках транспаранти "Хто відповість за провал фортифікацій", "Чому мої брати в недобудованих окопах?", "Крадені мільйони – зруйновані життя на фронті", "Пронін, іди у відставку, поки не арештували", "Де 200 млн на фортифікації", "Де обіцяна оборона?", "Фронт чекає – чиновники мовчать" та інші. Учасники мітингу протестують проти нецільових витрат державних коштів, які могли були використані для будівництва фортифікацій та купівлі дронів, а також захистити військовослужбовців та об’єкти цивільної інфраструктури.

Очікується, що Пронін має прийти на засідання тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції в енергетичній сфері, яке відбудеться в середу у будівлі комітетів парламенту, біля якої проходить мітинг.

Як повідомлялося, раніше з вимогою звільнення Проніна з поточної посади виступали у фракції "Євросолідарність", а народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що у 2024 р. Полтавська обладміністрація уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій в Донецькій області, але замість укріплень були зведені "декорації" та щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми.

Верховна Рада викликала Проніна через це на пленарне засідання, він спростував звинувачення. "Нібито через імітацію будівництва фортифікації ми втратили позиції та зараз ці позиції займає ворог. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримують Збройні сили України", - сказав Пронін під час виступу в парламенті на початку вересня, відкинувши також звинувачення, що будівництво відбувалося із завищенням цін.