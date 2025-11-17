Держфінмон у 2025р. збільшив суму переданих правоохоронцям матеріалів у 4 рази, але по "Мідас" їх нема – голова

Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) у 2025 році суттєво наростила обсяги виявлених та переданих правоохоронцям фінансових операцій із ознаками правопорушень: за 10 місяців обсяг таких матеріалів сягнув 230 млрд грн, що у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік, повідомив голова служби Філіп Пронін.

"Лише у жовтні ми передали матеріалів майже на 70 млрд грн, що перевищує показник за весь минулий рік. За швидкістю та якістю відпрацювання ми б’ємо всі попередні рекорди", — зазначив Пронін під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки, але додав, що по справі "Мідас" такі матеріали відсутні.

Він наголосив, що у 2025 році служба значно розширила аналітичні можливості, отримавши доступ до 16 додаткових баз даних і об’єднавши їх у нові алгоритми виявлення ризикових транзакцій, що підвищило швидкість і точність реагування на підозрілі фінансові операції.

Коментуючи критику щодо затримки із відповідями на запити НАБУ, Пронін зауважив, що з початку року Держфінмоніотринг отримав від НАБУ 93 запити, за якими надано відповіді або узагальнені матеріали. Загалом НАБУ передано 75 узагальнених матеріалів на суму близько 1,2 млрд грн.

Відповідаючи на запитання голови ТСК Ярослава Железняка щодо того, яким чином могли бути виведені значні суми за кордон у межах так званої "справи Міндіча" або "Мідас", голова служби заявив, що аналіз Держфінмоніторингу не виявив підозрілих транзакцій у фігурантів провадження.

"У фігурантів справи немає жодної підозрілої транзакції. Жоден банк не подавав інформації про підозрілі операції. Були лише поодинокі порогові операції незначного масштабу, які не співставні з тими обсягами, що звучать у медіа", — підкреслив він.

Пронін додав, що Фінмон уже співпрацює з Національним банком України щодо додаткового аналізу операцій окремих учасників справи.

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос минулого тижня в "УП.Чат" повідомив, що після проведення негласного етапу та обшуків по справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" бюро зараз переходить до етапу ще й фінансового розслідування, в якому необхідна буде співпраця з іноземними правоохоронцями та Держфінмоніторингом.

За словами Кривоноса, НАБУ буде зараз надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися.

"Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив директор НАБУ.

Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс", так чи інакше, пройшло близько $100 млн, кошти виводились в великих об'ємах за кордон.

"Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив він важливість фінансового розвідування.

Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів, але ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Jk_nqJRau-g