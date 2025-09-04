Голова Держфінмоніторингу спростував зловживання під час зведення фортифікацій на Донеччині

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін спростував інформацію про нібито зловживання навколо будівництва фортифікацій в Донецькій області під час його роботи очільником Полтавської обласної державної адміністрації.

"Вчора... було розповсюджено недостовірну інформацію, яка набула широкого розголосу в медіа... Першою тезою було те, що нібито через імітацію будівництва фортифікації ми втратили позиції та зараз ці позиції займає ворог. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримують Збройні сили України", - сказав Пронін на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Пронін також відкинув звинувачення, що будівництво відбувалося із завищенням цін. "Всі ціни відповідають проєктно-кошторисній документації... Припущення про вкрадені 200 млн грн не відповідають дійсності. Загальна вартість робіт склала 375 млн грн, зекономлено 5,5 млн грн, вартість матеріалів - 240 млн грн, вартість будівельних робіт - 65 млн грн, ПДВ - 70 млн", - сказав він.

Голова Держвінмоніторингу зазначив, що комплексна експертиза підтвердила обсяг, якість та вартість робіт, а факт постачання всіх товарів зафіксовано не лише представниками адміністрації, а й комісією, що складається з військового командування.

Пронін також нагадав, що проєкт укріплень розроблено Міністерством оборони України.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що у 2024 році Полтавська ОДА уклала контракти більш як на 370 млн грн для будівництва фортифікацій в Донецькій області, але замість укріплень було зведено "декорації" та щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми.