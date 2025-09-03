Інтерфакс-Україна
14:17 03.09.2025

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута

Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні у четвер тимчасово виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної воєнної адміністрації Володимира Когута щодо ситуації з будівництвом фортифікацій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута! Щодо корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендера", - написав Железняк у Телеграм.

За інформацією Железняка, це рішення підтримали 167 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Теги: #железняк #рада #когут #слухання

