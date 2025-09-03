14:17 03.09.2025
Рада заслухає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Когута
Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні у четвер тимчасово виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної воєнної адміністрації Володимира Когута щодо ситуації з будівництвом фортифікацій, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"Рада викликає т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута! Щодо корупції на фортифікаційних спорудах та, як компанії отримали додаткові мільярдні тендера", - написав Железняк у Телеграм.
За інформацією Железняка, це рішення підтримали 167 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.