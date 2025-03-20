Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

13:06 20.03.2025

У Держфінмоніторингу не можуть пояснити, на підставі чого накладені незаконні санкції проти Порошенка – депутати "Євросолідарності"

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Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар, Володимир Ар’єв, Ахтем Чийгоз та Володимир В’ятрович вдруге прийшли в Держфінмоніторинг, щоб з’ясувати, на підставі чого його очільник Філіп Пронін зробив подання на РНБО щодо санкцій проти Петра Порошенка. Як повідомила Вікторія Сюмар, керівника на робочому місці знову не було. Утім, очільник юридичного департаменту Держфінмоніторингу підтвердив, що відомство не має права передавати будь-яку інформацію ні Кабміну, ні РНБО, а виключно правоохоронним органам. Таким чином, зазначає Сюмар, подання Фінмоніторингу, на підставі якого запроваджені санкції, незаконне.   

«Сходили ми вдруге в Держфінмоніторинг, аби все-таки отримати відповідь про «шокуючі зловживання» Порошенка, які стали підставою для накладання на нього санкцій (там як мінімум має бути фінансування або причетність до тероризму). Нам знову сказали, що Філіпа Проніна на роботі нема. Його заступників, напевно, теж, тому до нас відправили керівника юридичного департаменту. Він сказав, що жодних записок щодо Порошенка в очі не бачив і доступу не мав. І що Держфінмоніторинг може лише передавати аналітику правоохоронним органам. За будь-яке інше розголошення цієї інформації передбачена кримінальна відповідальність. Тому те, що зробив Пронін на Кабміні та РНБО, підпадає під визначення злочину», – наголошує Сюмар.

«Керівник юрдепартаменту однозначно заявив, що йому невідомий не тільки зміст тих документів, які лягли в основу політичних рішень РНБО щодо накладення санкцій на Порошенка, але йому не відомий навіть сам факт, що подавалися ці документи. Людина, яка мала б супроводжувати процедуру подання такого роду документів до правоохоронних органів чи до інших органів, які мали би створити основу для юридичних рішень, нічого про такого роду кроки, передбачені процедурою, не знає. Отже, це робилося в обхід передбачених процедур, що само по собі також є порушенням закону», – додає Володимир В’ятрович.

«В такий спосіб без жодного пояснення можна накласти санкції на будь-якого громадянина України. Забрати майно, заборонити участь у виборах і будь-які правочини. Абсурд? Ні, наша реальність, як вона зараз є», – вважає Вікторія Сюмар.

«Банкова має усвідомити – порушуючи принципи демократії, неможливо посилити позицію України щодо нашої інтеграції в Євросоюз та НАТО. Всі ці кроки, на жаль, це ганьба, до якої влада тягне нашу державу. Команда Зеленського має отямитися з передвиборного угару і мислити по-державницьки, бо занадто багато зараз на кону», – вважає Володимир Ар’єв.

«Ми звернулися з офіційним запитом, щоб нам призначили час і місце зустрічі з керівництвом Держфінмоніторингу для обговорення ситуації. Згідно із Конституцією і законами України, вони зобов’язані провести цю зустріч», – наголошує Ар’єв.

Теги: #євросолідарність #держфінмоніторинг

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