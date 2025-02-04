Зеленський ввів у склад Радбезу голову Держфінмоніторингу Проніна

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у склад Ради національної безпеки і оборони України голову Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна.

Відповідний указ №63/2025 опубліковано на сайті Офісу президента України.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ПРОНІНА Філіпа Євгеновича - Голову Державної служби фінансового моніторингу України", - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.