Інтерфакс-Україна
Події
20:51 04.02.2025

Зеленський ввів у склад Радбезу голову Держфінмоніторингу Проніна

1 хв читати
Зеленський ввів у склад Радбезу голову Держфінмоніторингу Проніна

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у склад Ради національної безпеки і оборони України голову Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна.

Відповідний указ №63/2025 опубліковано на сайті Офісу президента України.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України"… увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України ПРОНІНА Філіпа Євгеновича - Голову Державної служби фінансового моніторингу України", - йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Теги: #радбез #пронін #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 08.05.2025
Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

21:11 08.05.2025
Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

Зеленський привітав Льва XIV з обранням Папою: Сподіваємося на підтримку Ватиканом зусиль з відновлення справедливості й досягнення миру

19:09 08.05.2025
Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

Трамп проілюстрував допис про День перемоги у Європі фото пам'ятника "Підняття прапора на Іодзімі"

21:27 06.05.2025
Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

Зеленський обговорив з генеральним секретарем ОЕСР проєкти повоєнної відбудови України

20:56 06.05.2025
Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

Зеленський доручив Міноборони та МЗС активізувати співпрацю з партнерами з виробництва дронів-перехоплювачів

20:29 06.05.2025
Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

Трамп: Хусити заявили США, що більше не завдаватимуть ударів по суднах, і ми припинимо удари по них

17:55 06.05.2025
Римсько-католицька громада вимагає від влади виконання судового рішення щодо костелу святого Миколая

Римсько-католицька громада вимагає від влади виконання судового рішення щодо костелу святого Миколая

02:18 30.04.2025
Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

Беца на Радбезі ООН: Україна прагне миру, як ніхто інший, однак, ми не можемо погодитися на мир за будь-яку ціну

00:40 25.02.2025
Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

11:19 31.12.2024
Кабмін призначив Проніна головою Держслужби фінмоніторингу та Кравченка - головою Державної податкової служби

Кабмін призначив Проніна головою Держслужби фінмоніторингу та Кравченка - головою Державної податкової служби

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Сибіга вітає рішення ICAO щодо підтвердження відповідальності Росії за збиття рейсу МН17

Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах

Глава МАГАТЕ претендує на посаду генсека ООН і має опиратися на прихильність США та РФ – Кислиця

Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА