Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

Фото: https://eurosolidarity.org

Верховна Рада викликала на пленарне засідання голову Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"ВР викликала на засідання зі звітом голову Фінмоніторингу Проніна... Звіт Проніна підтримали 217 депутатів з різних фракцій", - написала Геращенко у Телеграм.

За її словами, вийшло журналістське розслідування про можливу причетність Проніна до корупції на будівництві фортифікацій на посаді голови Полтавської ОДА.

Як повідомлялось, Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні у четвер тимчасово виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної воєнної адміністрації Володимира Когута щодо ситуації з будівництвом фортифікацій.