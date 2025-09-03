Інтерфакс-Україна
Політика
14:26 03.09.2025

Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

1 хв читати
Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна
Фото: https://eurosolidarity.org

Верховна Рада викликала на пленарне засідання голову Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"ВР викликала на засідання зі звітом голову Фінмоніторингу Проніна... Звіт Проніна підтримали 217 депутатів з різних фракцій", - написала Геращенко у Телеграм.

За її словами, вийшло журналістське розслідування про можливу причетність Проніна до корупції на будівництві фортифікацій на посаді голови Полтавської ОДА.

Як повідомлялось, Верховна Рада заслухає на пленарному засіданні у четвер тимчасово виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної воєнної адміністрації Володимира Когута щодо ситуації з будівництвом фортифікацій.

Теги: #пронін #верховна_рада #геращенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 03.09.2025
Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

Рада затвердила указ президента про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ

15:10 03.09.2025
Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

Нагороджені "Хрестом бойових заслуг" отримали статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною - закон

14:34 03.09.2025
Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ОПК

14:18 03.09.2025
Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

Освітній комітет Ради розгляне питання з несвоєчасною доставкою підручників в школи - Бабак

16:49 02.09.2025
Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

Маніфест 42 закликав Раду підтримати зміни до КПК щодо зменшення тиску на бізнес

14:23 02.09.2025
Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

Раді пропонують закликати парламенти та уряди іноземних держав засудити вбивство Парубія

16:20 31.08.2025
Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія

12:20 31.08.2025
На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

На будівлі Верховної Ради приспущено Державний прапор через вбивство нардепа Парубія

14:01 28.08.2025
Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

16:33 27.08.2025
Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

Раді пропонують встановити спеціальний порядок визнання військовослужбовців безвісно відсутніми

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Запровадження 1 січня 2026р нової електронної акцизної марки призведе до втрати держбюджетом 140 млрд грн - думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА