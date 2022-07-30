Двоє пацієнтів померли внаслідок зараження віспою мавп в Іспанії

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що станом на суботу на території країни зафіксовано вже два летальні випадки серед пацієнтів, які заразилися віспою мавп.

Інформацію про першого померлого опублікували напередодні.

Йдеться про перші підтверджені випадки смертей внаслідок зараження віспою мавп в Європі. Раніше повідомлялося про п'ять летальних випадків в країнах Африки і про один у Бразилії.

Згідно з даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії на 29 липня, в країні виявлено 4298 підтверджених випадків зараження віспою мавп, 120 пацієнтів госпіталізовані.

Віспа мавп - рідкісне інфекційне захворювання, найбільш поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Його симптоми - нудота, температура, висип, свербіж, а також біль у м'язах.