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14:39 30.07.2022

Україна не брала б участі в жодних домовленостях без впевненості в здатності захистити Південний регіон від атак з Чорного моря - МЗС у відповідь на висловлювання конгресменки Спартц

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Україна не брала б участі в жодних домовленостях без впевненості в здатності захистити Південний регіон від атак з Чорного моря - МЗС у відповідь на висловлювання конгресменки Спартц

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклик американського конгресмена Республіканської партії Вікторії Спартц призупинити "зернову угоду", заявивши, що Україна не брала б участі в домовленостях, якби не була впевнена в здатності захистити південь від атак із Чорного моря.

"Згідно із "зерновою" домовленістю, ООН і Туреччина зобов'язалися забезпечити виконання домовленості з боку Росії. Україна завершила необхідну підготовку для відновлення безпечного експорту зернових і очікує відповідних кроків інших сторін", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що безпекову ситуацію контролюють ЗСУ.

"У нинішніх умовах не існує простих рішень, але спроба конгресвумен Вікторії Спартц підірвати зернову домовленість своєю черговою заявою саме зараз - це завдавати нищівного удару по українським фермерам та економіці, які потребують експорту і доходів, а також підірвати глобальну продовольчу безпеку", - наголошується в коментарі.

Також у МЗС закликали українські ЗМІ та користувачів соцмереж "критично ставитися до спроб вкидати в український інформаційний простір чергові "зради", які мають тільки дві мети: сіяти розбрат в Україні і завдавати шкоди відносинам України з її найближчими міжнародними партнерами".

Теги: #зерно #мзс #угода #спартц

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