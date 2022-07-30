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13:55 30.07.2022

Україна ще не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці - Лубінець

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Україна ще не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці - Лубінець

Україна поки що не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці (Донецька область), заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я запросив цю інформацію. Поки що ми не отримали списків. А я знаю, що у російської сторони вони є", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він уточнив, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста інформацію щодо кожного загиблого українського військовополоненого надаватиме його родичам.

"Мені можуть дати загальні цифри, тобто яка кількість перебувала в тому місці, яка кількість загиблих, яка кількість поранених. Приблизні цифри ми вже зараз розуміємо. А хто конкретно був, цю інформацію мені не надає Міжнародний Комітет Червоного Хреста, він надає її родичам конкретного військовослужбовця", - розповів омбудсмен.

Відповідаючи на запитання, чи збігається інформація, якою володіє Україна, про кількість загиблих в Оленівці з даними, оприлюдненими представниками так званої ДНР, в яких йшлося про 53, Лубінець сказав: "Вони збігаються, але не повністю... щодо поранених приблизно збігається".

Уповноважений з прав людини також зазначив, що обмінний фонд в України є, але після подій в Оленівці ухвалюватиметься рішення, як чинити далі.

"У нас обміни до подій в Оленівці проходили. Зараз, я думаю, будуть ухвалюватися рішення, як діяти далі", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що з питання обміну військовополонених "була напрацьована комунікація з тією стороною", наголосивши, що "ми вимагаємо, щоб нам повернули абсолютно всіх".

Лубінець також повідомив, що Україна запустила офіційну процедуру про повернення тіл загиблих українських військовополонених.

Теги: #військовополонені #лубінець

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