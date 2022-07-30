Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та моніторингової місії ООН допустити його до місця скоєння воєнного злочину російської армії в Оленівці Донецької області, внаслідок якого масово загинули українські військовополонені.

"Я вчора офіційно звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста, до моніторингової місії ООН, до їхніх керівників з тим, щоб я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я не просто готовий, я вимагаю, щоб мені дали можливість відвідати це місце військового злочину", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він також повідомив, що звернувся до омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової з пропозицією відвідати разом з ним Оленівку.

"Також хочу повідомити, що я офіційно звернувся до омбудсмена Російської Федерації Москалькової, щоб вона розглянула можливість теж разом зі мною прибути на це місце, щоб у нашій присутності експерти-міжнародники взяли проби ґрунту, матеріалів, щоб було абсолютно відкрите розслідування", - розповів Лубінець.