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08:46 30.07.2022

Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 693

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Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 693

Понад 1051 дитина постраждала в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок 30 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 358, не зросла кількість і поранених – понад 693, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 2199 навчальних закладів. З них 225 зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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