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08:01 30.07.2022

Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

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Міноборони США заявляє про дуже ефективне використання Україною військової допомоги

У Міноборони США заявили про дуже ефективне використання Україною наданої Вашингтоном зброї, а також про підготовку чергового пакета військової допомоги.

За інформацією Міноборони США, бойові дії продовжуються на сході та півдні України.

"Просування Росії сповільнюється до мінімуму, в деяких місцях повністю зупиняється або повільно розвертається в таких районах, як Херсон. Росія зазнає поразки на полі бою і зазнає внутрішніх невдач вдома", - заявив високопосадовець відомства.

За його словами, "українці дуже ефективно знаходять та знищують російські вузли управління та контролю, а також знищують лави російської техніки".

"Незважаючи на те, що Росія багато про що говорить, навіть коли Росія загрожує українському населенню, українці продовжують хоробро просуватися вперед. Вони дуже ефективно використовують надане нами обладнання на суму 8,2 мільярда доларів", - сказав він.

Наголошується, що Міноборони тісно консультується з міністерством оборони України, щоб забезпечити постачання необхідних матеріальних засобів, включно з боєприпасами.

"Міністерство оборони готує ще один пакет допомоги в галузі безпеки, який задовольнить ці потреби", – додав урядовець.

Про підготовку нового пакета військової допомоги повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми підтримуємо постійний діалог з Міністром оборони США Ллойд Джеймсом Остіном III. Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з добрими новинами. Незабаром з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав Резніков у твіттері в ніч із п'ятниці на суботу.

 

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #зброя

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