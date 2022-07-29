Події

21:37 29.07.2022

Представники МКЧХ намагатимуться потрапити до обстріляної колонії в Оленівці

1 хв читати
Представники МКЧХ намагатимуться потрапити до обстріляної колонії в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста намагатиметься потрапити до Оленівки, де в результаті артилерійського обстрілу виправної колонії, в якій утримувалися українські військовополонені, загинули близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

"Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якнайшвидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися і побачити на власні очі, що сталося і чи потребує хтось із людей, які там перебувають нашої допомоги", - заявив спікер МКЧХ в Україні Олександр Власенко в ефірі телемарафону

Він також повідомив, що у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди зможуть звернутися родичі військовополонених.

 

 

Теги: #перевірка #мкчх #оленівка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 29.07.2022
Кулеба закликав МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених

Кулеба закликав МКЧХ перевірити всіх українських військовополонених

18:55 29.07.2022
Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

17:48 29.07.2022
В.о. глави СБУ: Заяви про нібито обстріли колонії в Оленівці з боку ЗСУ – провокація, докази свідчать, що обстріл вели окупанти

В.о. глави СБУ: Заяви про нібито обстріли колонії в Оленівці з боку ЗСУ – провокація, докази свідчать, що обстріл вели окупанти

16:58 29.07.2022
Офіс генпрокурора розпочав розслідування у зв'язку з ударами окупанта по колонії в Оленівці, внаслідок чого загинули 40 людей і 130 поранені

Офіс генпрокурора розпочав розслідування у зв'язку з ударами окупанта по колонії в Оленівці, внаслідок чого загинули 40 людей і 130 поранені

16:50 29.07.2022
Патронатна служба "Азову" підтверджує загибель своїх полонених бійців унаслідок удару окупантів по колонії в окупованій Оленівці

Патронатна служба "Азову" підтверджує загибель своїх полонених бійців унаслідок удару окупантів по колонії в окупованій Оленівці

14:54 29.07.2022
Кулеба закликає партнерів суворо засудити обстріл росіянами колонії в Оленівці та визнати РФ державою-терористом

Кулеба закликає партнерів суворо засудити обстріл росіянами колонії в Оленівці та визнати РФ державою-терористом

14:48 29.07.2022
Білецький: Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців воєнного злочину в Оленівці

Білецький: Ми збираємо інформацію про жертв і конкретних виконавців воєнного злочину в Оленівці

21:57 15.07.2022
Голова Одеської обладміністрації направив ДБР до мера Білгорода-Дністровського та голови райради, котрі відмовилися звільнятися після бійки

Голова Одеської обладміністрації направив ДБР до мера Білгорода-Дністровського та голови райради, котрі відмовилися звільнятися після бійки

07:06 20.06.2022
Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

22:03 16.06.2022
Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

Зеленський доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі в чотирьох областях України - Данілов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ, СБУ, ГУР МО та уповноважений Ради з прав людини вимагають від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці

Генштаб ЗСУ: Вибухи в Оленівці, які спричинили загибель полонених українських військових, - свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку РФ

В.о. глави СБУ: Заяви про нібито обстріли колонії в Оленівці з боку ЗСУ – провокація, докази свідчать, що обстріл вели окупанти

Офіс генпрокурора розпочав розслідування у зв'язку з ударами окупанта по колонії в Оленівці, внаслідок чого загинули 40 людей і 130 поранені

Патронатна служба "Азову" підтверджує загибель своїх полонених бійців унаслідок удару окупантів по колонії в окупованій Оленівці

ОСТАННЄ

Львівська ОВА звернеться до ДПС України та Мінфіну з приводу неналежної роботи податківців області з відшкодуванням ПДВ

США будуть готові до діалогу з РФ щодо України, якщо вважатимуть, що це може принести користь - Блінкен

Рада закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у псевдореферендумах

У тимчасово окупованій Боровій на Харківщині у школах знищують українську держсимволіку та підручники – селищна рада

Генштаб ЗСУ, СБУ, ГУР МО та уповноважений Ради з прав людини вимагають від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці

Мінфін США вніс до санкційного списку дві фізичні та чотири юридичні особи з РФ

Зеленський представив Віктора Хоренка на посаді нового командувача ССО ЗСУ

Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

В ООН сподіваються, що стамбульські домовленості щодо зерна допоможуть знизити ціни на продовольство

ЗСУ відбили напад ворожої розвідгрупи поблизу Верхньокам'янського та штурмові дії окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА