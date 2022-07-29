Представники МКЧХ намагатимуться потрапити до обстріляної колонії в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста намагатиметься потрапити до Оленівки, де в результаті артилерійського обстрілу виправної колонії, в якій утримувалися українські військовополонені, загинули близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

"Ми звичайно знаємо про цю ситуацію і попросили якнайшвидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися і побачити на власні очі, що сталося і чи потребує хтось із людей, які там перебувають нашої допомоги", - заявив спікер МКЧХ в Україні Олександр Власенко в ефірі телемарафону

Він також повідомив, що у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди зможуть звернутися родичі військовополонених.