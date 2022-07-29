Колишніх керівників "Укрінмашу" підозрюють у замаху на заволодіння майном майже на $0,5 млн - САП

Колишнім керівникам ДП "Укрінмаш" повідомлено про підозру в замаху на заволодіння майже $500 тис., повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишнім керівникам та працівнику ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", а саме колишньому генеральному директору, його заступнику, головному спеціалісту департаменту контрактної роботи, а також ще одній особі, яка сприяла у вчиненні злочину", - йдеться у повідомленні САП у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що у 2018 році державне підприємство "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відповідно до зовнішньоекономічного контракту виконувало капітальний ремонт авіаційних двигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб Військово-повітряних сил Республіки Індонезія на суму $2,8 млн.

У повідомленні наголошується, що безпосередньо ремонт здійснював ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" (входить до складу ДК "Укроборонпром").

"Незважаючи на те, що працівники "Укрінмашу" особисто провели передконтрактну роботу та забезпечили укладання контракту, керівництво державного підприємства уклало з приватною компанією-нерезидентом агентську угоду, за якою та мала забезпечити підписання такого контракту та супроводжувати його виконання. Однак, як встановило слідство, відповідні послуги фактично не були надані, а сам акт виконаних робіт підроблено", - наголошують у САП.

Згідно з повідомленням прокуратури, за контрактом "Укрінмаш" мав сплатити послуги у сумі $488 тис., проте завдяки своєчасним діям правоохоронців кошти не було перераховано на рахунки приватної компанії.

Дії колишніх посадових осіб "Укрінмаш" та їх спільника кваліфіковано як замах на заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст.366 КК України).

"Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину", - повідомляють у САП.