Чоловіки з подвійним громадянством можуть виїхати за кордон лише після припинення громадянства України – Держприкордонслужба

Чоловіки, які мають подвійне громадянство, згідно з чинним законодавством, можуть виїхати за кордон лише у разі припинення українського громадянства, заявили в Державній прикордонній службі України.

"Згідно із законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Підстави втрати та припинення громадянства України визначено у статтях 18 та 19 закону України "Про громадянство". У будь-якому разі громадянство припиняється у день видання указу президента України.

"Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання указу президента України про втрату такими особами громадянства України", - підсумували у Держприкордонслужбі.