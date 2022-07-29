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16:58 29.07.2022

Офіс генпрокурора розпочав розслідування у зв'язку з ударами окупанта по колонії в Оленівці, внаслідок чого загинули 40 людей і 130 поранені

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Офіс генпрокурора розпочав розслідування у зв'язку з ударами окупанта по колонії в Оленівці, внаслідок чого загинули 40 людей і 130 поранені

Українська прокуратура розпочала розслідування у зв'язку з обстрілом російськими військами колонії в Оленівці Донецької області, внаслідок чого загинули близько 40 осіб і 130 дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Офісу генерального прокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

У прокуратурі наголошують: "За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії №120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, внаслідок чого загинули близько 40 осіб і 130 дістали поранень".

Згідно з повідомленням, встановлено, що в цій колонії окупанти протиправно тримають цивільних та військовополонених Збройних сил України.

Теги: #розслідування #оленівка

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