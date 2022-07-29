Міністр культури Франції обіцяє відкрити Собор Паризької Богоматері у 2024 році

Відкриття Собору Паризької Богоматері, який постраждав від сильної пожежі у 2019 році, для відвідувань і проведення релігійних заходів заплановано на 2024 рік, заявила міністр культури Франції Рима Абдул-Малак.

"Ремонтні роботи просуваються швидко - відповідно до графіка", - наводять французькі ЗМІ слова міністра.

"Ми впевнені, що 2024 рік стане роком завершення великої частини цих робіт та відкриття собору для богослужінь і громадськості", - зазначила Абдул-Малак.

Вона додала, що це "амбітна мета", оскільки "ремонтні роботи – надзвичайно складні".

Армійський генерал Жан-Луї Жоржелен, якого президент Франції раніше зробив відповідальним за відновлення Нотр-Дама, в інтерв'ю газеті "Фігаро" заявив, що "наразі нічого не вказує на те, що мети відкрити собор у 2024 році не буде досягнуто".

У квітні 2019 року в соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа. Собору завдано значних збитків: обрушилися шпиль будівлі та дах. Президент Франції Емманюель Макрон ставив завданням завершити реставрацію упродовж п'яти років – до 2024 року, проте архітектори зазначали, що це малоймовірно.