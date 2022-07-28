Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

Жителі Маріуполя, депортовані Росією, повертаються до України через територію Білорусі, повідомив в ефірі телемарафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ми зустріли декількох людей, які перетинали кордон, вимушені переселенці, яких Росія вивозила з Маріуполя на територію Росії, а потім люди за декілька тижнів самостійно добиралися територією Білорусі і ми бачили, як вони переходять пішки на територію України", - сказав він, перебуваючи на момент включення на Волині в районі кордону з Білоруссю.

"Ми зустрічаємо їх тут, тому що вони - українці, вони повертаються додому", - сказав Тимошенко.