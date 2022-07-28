Події

10:04 28.07.2022

Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

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Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

Віцепрем'єр-міністр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації.

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Вона зазначила, що з огляду на це влада готує жителів Донецької області до евакуації. "Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу", - заявила віцепрем'єрка.

Вона також звернулася до жителів Донецької області із закликом вчасно евакуюватись із регіону.

"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тому будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!" - написала вона.

 

Теги: #евакуація #верещук

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