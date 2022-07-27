Події

21:44 27.07.2022

В Іраку протестувальники проти проіранських партій увірвалися до парламенту

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В Іраку протестувальники проти проіранських партій увірвалися до парламенту

Кілька сотень іракських протестувальників увірвалися до парламенту в Багдаді, протестуючи проти висування на посаду прем'єр-міністра Іраку кандидата від партій, що підтримуються Іраном, повідомляє в середу Associated Press.

На момент проникнення протестувальників до парламенту в будівлі не було політиків. Демонстранти забиралися на столи депутатів і розмахували прапорами Іраку.

В Іраку наразі відбуваються наймасштабніші акції протесту з жовтня минулого року, коли в Іраку відбувалися вибори. Протестувальники виступають проти висування на пост прем'єр-міністра кандидатури Мухаммеда ас-Судані від блоку "Координаційна структура", яку очолюють шиїтські партії, що підтримуються Іраном.

Раніше в середу демонстранти увірвалися до особливо укріпленої "зеленої зони" Багдада, для розгону протестувальників поліція використала водяні гармати. Цьогорічний прем'єр-міністр Мустафа аль-Каземі закликав народ до спокою та стриманості, а також до негайного виходу із "зони".

Більшість протестувальників є прихильниками впливового шиїтського імама Муктади ас-Садра, який нещодавно вийшов із політичного процесу на вибір керівників країни, незважаючи на те, що отримав найбільше місць у парламенті на жовтневих виборах.

Ас-Судані був обраний лідером коаліції "Держава закону" екс-прем'єром Нурі аль-Малікі. Перш ніж він зможе постати перед парламентом, щоб офіційно зайняти місце як майбутній прем'єр, партії повинні будуть обрати президента.

 

 

Теги: #протести #ірак

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