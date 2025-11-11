Інтерфакс-Україна
03:07 11.11.2025

Активи російської "Лукойл" в Іраку під загрозою через санкції США – ЗМІ

Уряд Іраку заявив, що не може надалі співпрацювати з російською нафтовою компанією "Лукойл" через санкції США, повідомив CNN у понеділок.

За словами речника Міністерства нафти Іраку Абдула Сахіба Базуна аль-Хаснаві, "Лукойл" повідомив іракську державну нафтову компанію SOMO про оголошення форс-мажорних обставин, посилаючись на обставини, що не залежать від компанії і унеможливлюють виконання контракту.

"Лукойл" володіє 75% часткою в гігантському родовищі Західна Курна-2 на півдні Іраку, яке виробляє понад 400 000 барелів сирої нафти на день. Загалом його закордонні активи оцінюються в понад 20 мільярдів доларів.

Аль-Хаснаві повідомив CNN, що "Лукойл" не зміг виплатити зарплату сотням співробітників, більшість з яких є іракцями, через санкції, оголошені президентом США Дональдом Трампом 22 жовтня.

Компанії, що працюють в Іраку, "повинні бути повністю вільними від будь-яких операцій, підозр або санкцій, які можуть бути накладені ... Міністерством фінансів США або навіть Європейським Союзом", цитує CNN Алі Нізара аль-Шатарі, генерального директора Державної організації з маркетингу нафти Іраку, відомої як SOMO.

"Усі платежі за експортовану нафту та нафтопродукти обробляються через систему SWIFT, яка забороняє участь суб'єктів, що підпадають під санкції або мають високий ризик", — заявив аль-Шатарі у відеозаяві минулого тижня

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/10/business/lukoil-iraq-russia-sanctions-latam-intl

Теги: #нафта #сша #ірак #санкції #активи #рф

UKR.NET- новини з усієї України

