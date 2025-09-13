Інтерфакс-Україна
Події
17:58 13.09.2025

У Лондоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти нелегальної міграції

2 хв читати

Демонстрація прихильників правих поглядів, організована відомим антиісламським активістом і противником мігрантів Томмі Робінсоном, проходить у суботу в центрі Лондона, повідомляють британські ЗМІ.

"На наш захід сьогодні в Лондоні вийшли мільйони людей (...) Ми просимо всіх вас, хто роздратований зі зрозумілих причин, зберігати спокій і мирний настрій", - написав Робінсон (справжнє ім'я - Стівен Крістофер Якслі-Леннон) у соцмережі X.

За даними ЗМІ, в антиурядовій акції беруть участь десятки тисяч людей. До полудня вони зібралися на південь від річки Темза, щоб потім почати ходу до Вестмінстерського палацу, де засідає британський парламент. Акція має назву Unite the Kingdom ("Об'єднаємо королівство").

Присутні несуть прапори Великої Британії, Англії, США та Ізраїлю, скандують гасла проти британського прем'єра Кіра Стармера. На деяких - кепки з гаслом Make America Great Again, раніше популяризованим президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що Робінсон також виступить із жалобною промовою в пам'ять про Річарда Кірка - активіста, директора і засновника консервативної організації Turning Point USA, соратника Трампа. Кірка застрелили 10 вересня на заході в Університеті долини Юта.

Одночасно з тим має відбутися акція груп із боротьби з расизмом під назвою Stand up to Racism ("Виступіть проти расизму").

У Лондоні помітна посилена присутність поліції, для охорони правопорядку задіяли понад 1,6 тис. офіцерів.

ЗМІ зазначають, що головна антиіммігрантська права партія країни Reform UK, яка має дедалі більшу популярність, дистанціюється від Робінсона, який раніше отримав кілька обвинувальних вироків суду. Водночас проблема нелегальної міграції стала домінуючою у внутрішній політиці Британії. Так, у 2025 році в країну прибули понад 28 тис. мігрантів, які переправилися на човнах через протоку Ла-Манш.

Теги: #нелегали #протести #лондон

