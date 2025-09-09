Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

Посольство України в Республіці Індія та Непалі виступило з рекомендацією для громадян України утриматись до подорожей до Непалу через масові антиурядові протести в країні.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Непалі, спричиненої масовими антиурядовими протестами у м. Катманду та інших регіонах країни, що призвели до жертв та поранень серед цивільного населення, Посольство України в Республіці Індія та Непалі (за сумісництвом), рекомендує громадянам України утриматися від подорожей до Непалу та зокрема столичного регіону до нормалізації ситуації", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook у вівторок.

Громадянам України, які наразі вже перебувають на території Непалу, рекомендовано виявляти підвищену пильність та обережність, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в країні, виконувати вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, а також не вступати у суперечки з місцевим населенням із політичних та соціальних питань.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня влада Непалу ввела заборону на діяльність низки великих соціальних мереж. Ця вимога є частиною ширшої політики влади, спрямованої на регулювання соцмереж; противники заходів називають це спробою цензури і боротьбою з критиками уряду. Через це в країні почалися масові протести молоді. Пізніше уряд вирішив зняти заборону на роботу соцмереж у Непалі, проте протести не вщухли.

Повідомлялося, що прем'єр, а за ним і президент країни подали у відставку, але остання інформація не підтвердилася. Наразі відомо, що протестувальники підпалили резиденцію президента, а також інші державні установи, будівлю Верховного суду, парламенту, резиденцію експрем'єра Шарма Олі. За повідомленнями індійських ЗМІ, на вулицях Катманду зазнали побиття з боку протестувальників глави МЗС і міністерства фінансів.

За останніми даними, кількість жертв заворушень у вівторок сягнула 22 осіб. Компанія Air India скасувала рейси між Делі та Катманду.