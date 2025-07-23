УЗАГАЛЬНЕННЯ: Закон щодо НАБУ/САП набув чинності, західні політики заявляють про загрози для євроінтеграції; географія протестів шириться; Зеленський анонсує новий законопроєкт з нормами для незалежності антикорупційних інституцій

Закон, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), був прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом і опублікований в парламентському виданні "Голос України" за 22 липня і набув чинності в день, наступний за публікацією, тобто 23 липня.

ОЕСР ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНУ ПРО НАСЛІДКИ ДЛЯ ОБОРОННИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ ЗАКОН ЩОДО НАБУ/САП

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) попередила Офіс президента України про те, що атака на антикорупційні органи негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та фінансування відбудови, а також пояснила, що має робити Київ для виходу з кризи. Про це йдеться у відповідному листі на ім'я заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, який цитує "Європейська правда" в середу вранці.

У листі, датованому 22 липня, керівниця антикорупційного відділу ОЕСР Джулія Фромгольц висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються прийняття законопроєкту №12414. Вона заявила, що цей закон, який набув чинності невдовзі після того, як Україна отримала цей лист, значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів країни. Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань. Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала країну та президента ветувати цей законопроєкт.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", – йдеться у документі.

Також голова секретаріату WGB попередила про наслідки для України, якщо Київ не вчинить дії для виправлення проблеми. "Якщо залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", – підсумувала Фромгольц.

МІНІСТРИ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЗРОБИЛИ НИЗКУ ЗАЯВ, У ЯКИХ НАГОЛОСИЛИ НА НАДЗВИЧАЙНІЙ ВАЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ ДЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС

Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ, наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп. "Їх обмеження стане значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", - написав він у соцмережі Х.

Закон про діяльність НАБУ і САП, прийнятий у вівторок Верховною Радою, викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України, заявили в Міністерстві закордонних справ Швеції. "За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією, і дуже важливо не збиватися з обраного курсу", - йдеться в повідомленні у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував прийняття Україною вищезгаданого закону і зазначив, що це ускладнює її європейську інтеграцію. "Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією. Тому я зустрічався в Києві також із керівниками НАБУ та САП", - йдеться в заяві Вадефуля, опублікованій німецьким зовнішньополітичним відомством в соцмережі Х в середу.

Боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху України до вступу до ЄС, наголосив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. "Ми уважно стежимо за ситуацією в Україні. Боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху до вступу до ЄС. Україна належить до Європи, і наша підтримка спрямована на її народ. Але наша підтримка ніколи не була і ніколи не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду. Я нагадав про це сьогодні міністру Андрію Сибізі", - написав міністр у соцмережі Х.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії також висловили занепокоєння стосовно нового закону. "Новий закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння. Реформи у сфері верховенства права є основою шляху України до ЄС та підтримки довіри громадян до державних інституцій. Ми продовжуємо працювати з Україною над необхідними реформами ЄС", - йдеться у повідомленні у соцмережі Х.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сильвія Цою (Oana-Silvia Țoiu) відзначає важливість незалежності правосуддя на антикорупційних інституцій для країн, які перебувають на шляху євроінтеграції. "Антикорупційні заходи та інституції, а також незалежність правосуддя, є незамінними для будь-якої країни ЄС. Це також стосується країн, які прагнуть приєднатися до ЄС. Громадяни чітко це знають і хочуть, щоб їхні голоси були почуті", - написала Цою в Х в середу.

ЗАХІДНІ ПОЛІТИКИ ЗАЗНАЧАЮТЬ ВАЖЛИВІСТЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ І САП ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Президент України Володимир Зеленський має скасувати своє рішення щодо обмеження незалежності НАБУ та САП, якщо налаштований на подальшу євроінтеграцію України, переконаний міністр іноземних справ (2006-2014) та премʼєр (1991-1994) Швеції Карл Більдт. "Якщо Зеленський серйозно налаштований на амбітний графік вступу, йому потрібно відступити від цього. І зробити це швидко, перш ніж це завдасть ще більшої шкоди. Кремль, безумовно, схвалює такий розвиток подій", - написав він в соцмережі Х у середу вранці.

При цьому допомога Україні з боку європейських партнерів від цього рішення не скоротиться, вважає старший фахівець із суверенної стратегії RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш, але наголошує, що це стане дилемою. "Дилема для Європи полягає в тому, чи скоротить вона постачання допомоги Україні через те, що Зеленський відступає від антикорупційного порядку денного? Ймовірно, ні, враховуючи, що Україна зараз є на передовій оборони Європи", - написав він в Х.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк, яка оголосила про відставку з посади у 2025 році через зміну зовнішньої політики нинішньої адміністрації Білого дому та оголосила про намір балотуватися від Демократичної партії на виборах до Конгресу, заявила про загрозу корупції для демократії та важливість роботи антикорупційних інституцій в Україні. "Корупція є загрозою для всіх демократій. Підтримка боротьби України за свободу відповідає нашим національним інтересам, але дії, що підривають антикорупційні інституції, становлять небезпеку для здатності України виграти війну та інтегруватися в Європу", - написала вона в Х в ніч на середу.

Ексгенеральний секретар НАТО (2009-14) Андерс Фог Расмуссен відзначив, що правова демократія в Україні є найсильнішою зброєю проти РФ і в цьому контексті наголосив на важливості боротьби з корупцією. "Україна — це правова демократія. Це їхня найсильніша зброя проти автократичної Росії. Зараз, як ніколи раніше, важливо підтримувати верховенство права — і продовжувати важливу боротьбу з корупцією", - написав він.

Натомість колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відзначив, що прийняття такого закону в Україні може бути наслідком відсутності зустрічних кроків з боку ЄС в процесі євроінтеграції."Розширення ЄС вимагає реальної відданості з боку Брюсселя, інакше кандидати просто віддалиться. Ми бачили це в Грузії, і після сьогоднішніх оголошень я дедалі більше хвилююся, що ми бачимо те саме в Україні", - написав Ландсбергіс.

СИТУАЦІЯ З ЗАКОНОМ ПО НАБУ/САП МОЖЕ НЕГАТИВНО ПОВПЛИВАТИ НА ПОДАЛЬШІ КРОКИ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ЄС - ДИРЕКТОР ФОНДУ "ВІДРОДЖЕННЯ"

Директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко допускає, що ситуація з законом, який обмежує незалежність НАБУ та САП, може негативно повпливати на подальші кроки щодо членства України в Європейський Союз.

"Можу лише підтвердити з власних джерел: подальших кроків до членства в ЄС з ухваленим вчора законодавством - не буде. Також в перспективі можуть бути закриті деякі джерела фінансування. Це помилка, яка потенційно співмірна із рішенням Януковича відмовитись від Угоди про Асоціацію. Але ж в принципово інших історичних умовах! Ціна питання - вище. Треба скасовувати", - написав Сушко в мережі Facebook.

ПРЕЗИДЕНТКА ЄВРОКОМІСІЇ КОНТАКТУВАЛА З ЗЕЛЕНСЬКИМ ЩОДО ЗАКОНУ ПРО НАБУ І САП, ПОПРОСИЛА УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД НАДАТИ ПОЯСНЕННЯ

У Європейській комісії дуже стурбовані у зв'язку з ухваленням закону щодо НАБУ і САП та звернулися до українського уряду за поясненнями, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. "Ми дуже стурбовані прийняттям змін до Кримінального кодексу в Україні. Вони ризикують суттєво послабити компетенції та повноваження антикорупційних інституцій України. Обидві інституції… вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні", - сказав він.

Мерсьє наголосив, що ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості.

"Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Володимиром Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість наслідками змін і попросила український уряд надати пояснення", - повідомив він.

Речник підкреслив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами ЄС. "Як країни-кандидата, від України очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може", - заявили у Єврокомісії.

ПОНАД 60 БІЗНЕСОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗАКЛИКАЛИ СКАСУВАТИ ЗАКОН ПРО НАБУ/САП – СПІЛЬНА ЗАЯВА

Представники бізнес-спільноти, аналітичні центри, громадські організації – всього близько 60 об’єднань – закликали президента України Володимира Зеленського та парламент скасувати закон №4555-IX).

"Закликаємо президента України та Верховну Раду України проявити державницьку позицію: зважити ризики та вчинити дії, необхідні для скасування закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України", – йдеться у спільній заяві, розміщеній співзасновником ГО "Технології прогресу", першим заступником міністра економіки (2015-2019 рр.) та головою Державної митної служби (2019-2020 рр.) Максимом Нефьодовим у Facebook у середу.

Там зазначається, що заява готувалася ще до підписання закону президентом і спершу містила заклик накласти на нього вето.

Серед підписантів – бізнес-спільноти CEO Club Ukraine, Board, ГО "Асоціація приватних роботодавців", ГО "Асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес-школи", громадські організації "Громадянська платформа "Нова Країна", "Українська фундація правової допомоги", ГО "Країна вільної громади", "Центр громадянських свобод", "Незалежна антикорупційна комісія", ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правди", аналітичні центри "Центр економічної стратегії", "Інститут аналітики та адвокації", ГО "Центр громадської експертизи".

Як пояснюють підписанти заяви свою позицію, закон ліквідовує незалежність антикорупційних органів, перетворюючи їх на підрозділи нереформованої й політично залежної прокуратури, а також суттєво обмежує ефективність роботи цих органів, позбавляючи їх можливості зберігати конфіденційність розслідувань. "По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до Євросоюзу, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни, та живлять українську мрію про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в тилу", – наголошують заявники.

На їхню думку, закон також створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни.

Як зазначається в дописі, до заяви можна приєднатися всім охочим, заповнивши спеціальну форму, додану до нього.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ РОЗКРИТИКУВАЛА ПРАВКИ У КПК ПРО НАБУ/САП, А ЮРИСТ З JUSCUTUM ПІДТРИМАВ

Ухвалення закону з правками у Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) №4555-IX (в Раді йшов під №12414) значно послаблює незалежність антикорупційних органів, ставить під загрозу євроінтеграційні прагнення України, а також порушує принципи верховенства права та законності, зокрема, через порушення процедур, передбачених регламентом Верховної Ради. З такою публічною заявою виступила Асоціація правників України (АПУ) у середу.

Серед норм, які розкритикувала АПУ, скасування виключної підслідності НАБУ і САП щодо корупційних злочинів, позбавлення прокурорів САП повноважень на віднесення до компетенції НАБУ інших проваджень, що прямо не передбачені КПК та закріплення права генерального прокурора витребувати матеріали будь-якого провадження та можливість доручення аналізу таких матеріалів на предмет дотримання вимог закону будь-якому іншому прокурору.

У заяві також наголошується на закріпленні виключної компетенції генпрокурора на повідомлення про підозру топ-чиновникам та надання йому повноваження на закриття кримінального провадження щодо топ-чиновників.

"Можливість призначення прокурора без проведення конкурсу — на підставі особистої заяви та за результатами спеціальної перевірки. Така норма нівелює стандарти добору, суперечить принципу незалежності прокуратури та створює ризики для легітимності кадрових рішень", – прокоментували в АПУ ще одну з норм прийнятого закону.

На її думку, закріплення такої підстави для відсторонення слідчого/детектива як невиконання вказівок прокурора може використовуватись як інструмент впливу на процесуальну незалежність.

Асоціація також вказала на розширення приводів для проведення "невідкладного" обшуку без судового рішення за рахунок вилучення чи збереження доказів, тоді як раніше це було можливо лише для забезпечення життя осіб, схоронності майна або у випадку переслідування осіб.

АПУ наголошує, що незалежність антикорупційних органів є ключовою вимогою міжнародних партнерів та умовою фінансової підтримки України. Її забезпечення було передбачене, зокрема, в рамках візової лібералізації з ЄС та програм з МВФ. "Більше того, такий закон може створити перешкоди для приєднання України до ЄС, адже порушує засади верховенства права, що є фундаментальною складовою євроінтеграційного процесу. З огляду на зазначене, Асоціація правників України закликає Верховну Раду ініціювати невідкладний перегляд положень закону, які підривають інституційну незалежність НАБУ та САП", – йдеться в заяві.

Асоціація також закликає міжнародних партнерів продовжити моніторинг і сприяння дотриманню принципів незалежності антикорупційної системи України, а професійну правничу спільноту та громадськість — до напрацювання змін, що відповідатимуть міжнародним стандартам правової держави.

В той же час керівник практики безпеки бізнесу в юридичній компанії Juscutum Олександр Горобець підтримав прийняті правки до КПК. "Замість політичних маніпуляцій — правова ясність. Законопроєкт №12414 вперше чітко встановлює межі повноважень і підвищує стандарти захисту прав людини", – заявив він у переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у середу коментарі.

На його думку, в рамках розширення повноважень генерального прокурора закон повертає ситуацію в правове поле, оскільки розширення компетенції САП з 1 січня 2024 року, згідно з закону №3509-IX, суперечило нормі Конституції, що повноваження генпрокурора не можуть бути передані іншому прокурору.

"Значним здобутком законопроєкту є ліквідація деструктивної практики проведення обшуків без судових ухвал. Проєкт чітко обмежує це право виключно випадками, коли існує нагальна потреба врятувати життя, здоров'я, статеву свободу, безпеку особи або зберегти докази цих злочинів. Такий підхід вартий найвищої похвали, адже він є прямим кроком до посилення гарантій захисту прав і свобод громадян України від необґрунтованого втручання в приватне життя", – такої протилежної з АПУ думки дотримується керівник практики безпеки бізнесу Juscutum.

Від додав, що прийнятий закон також передбачає низку додаткових гарантій для учасників провадження, зокрема, клопотання про продовження досудового розслідування до 12 місяців тепер має погоджувати особисто генпрокурор, а його заступники не матимуть такого права.

"Законопроєкт №12414 є не загрозою, а важливим кроком на шляху до ефективнішої, конституційної та правозахисної системи правосуддя в Україні. Він покликаний усунути дисбаланси, посилити гарантії прав громадян і зробити роботу правоохоронних органів більш прозорою та відповідальною", – підсумував керівник практики безпеки бізнесу Juscutum.

ГОЛОВА АРМА СТОСОВНО ЗАКОНУ ПРО НАБУ/САП: ДЕРЖАВА ЗДІЙСНИЛА ВІРНІ КРОКИ, В КРАЇНІ НАВОДИТЬСЯ ЛАД

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявила про підтримку закону про обмеження повноважень НАБУ і САП. "Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414", - йдеться у заяві голови АРМА у Фейсбуці у середу.

"Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", - додала Дума.

За її словами, події, які відбуваються цими днями, вона особисто вже пережила. "У 2023 році я очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Ми стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав", - написала голова АРМА.

АРМА, як заявила голова інституції, є незмінною частиною антикорупційної інфраструктури України, створеною на вимогу ЄС та міжнародних партнерів. "Ми змогли добитися того, що всі наші зауваження були враховані у фінальній версії законопроєкту про реформу АРМА. Не з антиконституційними нормами депутатів-лобістів, а в інтересах держави, з піклуванням про захисників, і проти країни-агресора", - наголосила вона.

Дума вважає, що зараз українська правоохоронна та антикорупційна системи "є сильнішими, ніж будь-коли, і я впевнена, що справжня справедливість та верховенство права переможуть усі маніпуляції та підміни понять".

Як повідомлялося, АРМА неодноразово опинялося в епіцентрі резонансних історій, повʼязаних з передачею активів в управління. Так, 16 липня стало відомо про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок. Кримінальне провадження відкрила САП.

У РАДІ ПІДГОТУВАЛИ ЗАКОНОПРОЄКТ ДЛЯ СКАСУВАННЯ СКАНДАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРО НАБУ/САП – НАРДЕП

Законопроєкт, який скасовує обмеження повноважень НАБУ і САП, запроваджених прийнятим парламентом та підписаним президентом законом від 22 липня, вже зареєстрований в Верховній Раді, повідомила народна депутатка Інна Совсун (фракція "Голос").

"Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію — це ухвалити новий законопроєкт — який скасує всі ганебні зміни №12414. За ніч моя команда його підготувала. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам: Картка документа 1947711. Реєстраційний номер 170768. Проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення", - написала Совсун.

КАЧКА: УКРАЇНА ГОТОВА ВЖИТИ ПОДАЛЬШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка і генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Герт Ян Копман обговорили ситуацію з законом щодо НАБУ і САП. Качка повідомив, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС. "Ми продовжуємо збирати думки експертів. Підкреслив плани зустрітися з переговорною командою щодо Глави 23, щоб почути їхні експертні думки. Україна готова до подальших кроків — довіра та відкритий діалог з ЄС є ключовими", - додав він.

Як повідомили в Офісі віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Качка також проінформував Купмана про зустріч президента України Володимир Зеленський з усіма керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Він запевнив європейського високопосадовця, що Уряд дуже серйозно підходить до питань пов'язаних із боротьбою з корупцією, й уважно слідкує за позицією громадськості, експертного середовища, а також ведеться активна робота щодо збору та аналізу думок й позицій усіх зацікавлених сторін щодо Закону.

"Євроінтеграційні трансформації, зокрема визначені Дорожною картою з верховенства права, залишаються для нас пріоритетом – Україна продовжить виконання кроків, спрямованих на досягнення цілей, визначених документом. Збереження відвертого і прозорого діалогу з ЄС та усіма структурами, а також наш рух до Євросоюзу – мій особистий пріоритет", - наголосив віцепремʼєр.

Також Качка обговорив з представниками експертного середовища, що опікуються питаннями верховенства права, ситуацію довкола НАБУ і САП і пошук оптимальних рішень для подальшої співпраці та євроінтеграції України. "Урядовець підкреслив вагомість зроблених кроків у сфері верховенства права за останнє десятиріччя. В цьому контексті він наголосив на важливості подальшої спільної роботи органів державної влади та громадськості з пошуку шляхів для збереження повної функціональності правоохоронної та антикорупційної систем, а також з відкриття переговорних кластерів, імплементації Дорожніх карт трансформацій на шляху до ЄС та забезпечення прозорості усіх процесів", - цитує Качку Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Згідно повідомлення, сторони погодили необхідність подальшої координації та комунікації для напрацювання рішень, що дозволять зміцнити роботу антикорупційної інфраструктури й попередити потенційні загрози.

Зазначається, що участь у зустрічі взяли експерти громадських організацій, зокрема Центр демократії та верховенства права, Фундація DEJURE, Адвокат майбутнього, Центр політико-правових реформ, ZMINA, Центр прав людини, Українська правова ĸонсультативна група, Коаліція Реанімаційний пакет реформ, Лабораторія законодавчих ініціатив, Transparency International Ukraine, Антикорупційний штаб, EasyBusiness.

В Офісі додали, що ці організації входять до робочих груп із підготовки переговорних позицій України за Розділом 23 "Верховенство права та основоположні права та свободи".

ГЕНПРОКУРОР: СИТУАЦІЯ НАВКОЛО НАБУ І САП НЕ ВПЛИНЕ НА ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевняє, що ситуація навколо НАБУ і САП не матиме негативного впливу на відносини України з міжнародними партнерами. "Я вважаю, що не погіршиться, тому що все прозоро і зрозуміло. Всі інституції продовжують працювати. Генеральний прокурор, який відповідно до Конституції їх координує, також прозоро, з повною відповідальністю, буде їх продовжувати", - сказав він на пресконференції в середу у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Кравченко розповів, що у вівторок він, голова Служби безпеки України Василь Малюк і голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зустрілись з послами G7 і представником посольства Європейського Союзу. Ця зустріч, за його словами, дала міжнародним партнерам зрозуміти, що досудове розслідування відбувається прозоро. "Дійшли до висновку, що головне для них, для послів, для нас – це верховенство права. Тобто ми провели цю зустріч і закінчили дуже добре. Додаткових зауважень до наших, до правоохоронних органів, до СБУ та ДБР, та до Офісу генерального від послів не було. Домовилися, що ми і надалі будемо співпрацювати і працювати", - зазначив він.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І КЕРІВНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДОМОВИЛИСЯ ПРОВЕСТИ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ РОБОЧУ ЗУСТРІЧ ЩОДО ПЛАНУ CПІЛЬНИХ ДІЙ

Президент України Володимир Зеленський, керівники правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко домовилися наступного тижня провести зустріч щодо плану спільних дій, через два тижні план має бути готовий.

"Домовились, що наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та буде реалізовано, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі за підсумками наради.

Президент додав, що розмова була відверта й корисна, "яка дійсно допомагає". Він подякував усім учасникам зустрічі - СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, генеральному прокурору – і додав, що учасники домовилися, що всі працюватимуть виключно конструктивно.

"Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції", - наголосив Зеленський.

НАБУ І САП ЗАКЛИКАЮТЬ ПАРТНЕРІВ НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ УКРАЇНУ В БОРОТЬБІ З АГРЕСІЄЮ РФ – ЗАЯВА КЕРІВНИКІВ ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ В ОП

Керівники НАБУ і САП заявляють про суттєве обмеження незалежності очолюваних ними відомств внаслідок ухвалення законопроєку №12414, але в той же час закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП. Про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента. Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі в ОП, опублікованій в телеграм-каналі НАБУ в середу.

Водночас НАБУ і САП підкреслюють свою відданість інтересам українського народу та продовжують працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності. Також керівники відомств відзначають, що верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для них, і вони "очікують такого ж підходу й від інших органів правопорядку".

"НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора і утвердження європейського майбутнього нашої держави", - йдеться в заяві.

АРАХАМІЯ ВІДКИДАЄ ЗАЯВИ ПРО НАСТУП НА АНТИКОРУПЦІЙНУ ІНФРАСТРУКТУРУ ТА ЗАЯВЛЯЄ ПРО ГОТОВНІСТЬ РАДИ ПІДТРИМАТИ ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

Народні депутати України чекатимуть на план заходів, про який домовились на зустрічі Зеленського з керівництвом НАБУ, САП та правоохоронних органів, щоб забезпечити прийняття Верховною Радою необхідних рішень, заявляє голова парламентської фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі. Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення", - написав Арахамія в Телеграм у середу за підсумками зустрічі.

Він також заявив, що у прийнятому парламентом законопроєкті №12414 "немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК".

"Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності. Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати", - наголошує голова фракції.

Нардеп також стверджує, що за все поточне скликання Верховної Ради ніколи не йшлося "про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру". "Хочемо нагадати, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у турборежимі, якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду", - сказав він, надавши приклади підтриманих законопроєктів, якими, за його твердженням, антикорупційні інститути були посилені.

"Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо", - додав Арахамія.

АДВОКАТИ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ЗАКЛИКАЮТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА РАДУ СКАСУВАТИ ЗАКОН ЩОДО НАБУ/САП - ЗАЯВА

Адвокатська дорадча група, які представляють інтереси потерпілих у справах Майдану (адвокати Небесної сотні) закликають Зеленського та Верховну Раду скасувати закон щодо НАБУ. "Закликаємо президента України та Верховну Раду проявити державницьку позицію: зважити ризики та вчинити дії, необхідні для скасування Закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України", - йдеться в заяві, оприлюдненій адвокатами в Фейсбуці.

Адвокати звертають увагу на низку положень прийнятого закону, які стосуються, зокрема, обшуків без рішення суду. "Цей пункт закону руйнує наявні конституційні гарантії недоторканності житла. Правки дозволяють правоохоронцям діяти поза судовим контролем з доволі розмитих підстав. Фактично це дозволить прийти з обшуком без ухвали суду у всіх без виключення випадках", - зазначають адвокати.

Крім того, вони звертають увагу на ліквідацію незалежності антикорупційних інституцій. "Ухвалений закон ліквідовує незалежність антикорупційних органів. По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до ЄС, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни, та живлять українську мрію про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в тилу. Окрім іншого, це створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни", - заявляють адвокати небесної сотні.

Адвокати наголошують, що "сьогодні ЄС та його члени є надійними партнерами України у зміцненні оборони та фінансуванні державного бюджету України". "Незалежні антикорупційні інституції були й залишаються однією з ключових умов європейської інтеграції України. Це було прямою вимогою Угоди про асоціацію, однією з головних умов для запровадження безвізового режиму, однією з сімох ключових умов, які мали бути виконані для початку переговорів про вступ тощо. Незалежні та ефективні антикорупційні інституції - це не технічна деталь, а системна вимога європейської інтеграції України", - підкреслюють адвокати.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУЄ ВЕРХОВНІЙ РАДІ ЗАКОНОПРОЄКТ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ СИЛУ СИСТЕМІ ПРАВОПОРЯДКУ, З НОРМАМИ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Президент України заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку. "Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Президент зазначив, що було почуто те, що кажуть люди в "соціальних мережах, один одному, на вулицях". "Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - наголосив голова держави.

ГУР ПОПЕРЕДЖАЄ ПРО МОЖЛИВІ ПРОВОКАЦІЇ З БОКУ РФ У ЗВ'ЯЗКУ З ЗАКОНОМ ЩОДО НАБУ/САП ТА ЗАКЛИКАЄ ДО ВИВАЖЕНОСТІ В ОЦІНКАХ І ДІЯХ

РФ має намір скористатися подіями, спровокованими прийняттям закону щодо обмеження повноважень НАБУ і САП, з метою максимального загострення внутрішньої ситуації та дискредитації України та її підтримки на міжнародній арені, заявило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. "Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати пов'язані із ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у середу.

Зазначається, що за оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, "аби послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором". Всередині України Росія розглядає можливості "скористатись суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні", наголошують у розвідці.

"Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з Москви", - допускають у ГУР.

"ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", - йдеться у повідомленні.

РОЗШИРЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ПРОТЕСТІВ

У вівторок ввечері протести проти законопроєкту відбулися у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному.

У середу анонсовані акції не лише в цих містах, а також Харкові, Одесі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Полтаві, Кривому Розі, Тернополі, Кропивницькому, Чернігові, Ужгороді, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Вінниці, Хмельницькому.

Початок оголошувався у різний час – від 17:00 до 20:30. У багатьох містах акції протесту вже йдуть, у місцевих пабліках викладаються відео та фото з них.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, коментуючи акції протесту, які вже пройшли у вівторок, відзначив, що вони відбувалися без порушень, оскільки українці навчилися поважати один одного, втім ворог хотів використати їх в своїх цілях.

"Чи мали право вчора люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні", - сказав міністр в середу на зустрічі з журналістами.

Разом з тим, він додав: "Інша справа - війна. І, думаю, росіяни вчора ввечері чекали, щоб скористатися акціями".

РАНІШЕ

Як повідомлялося, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів НАБУ, а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою САП.

Спочатку про підозру було повідомлено трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих у 2021 та 2023 роках. Паралельно правоохоронці повідомили про викриття на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Також було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби, повідомлялося про щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича Дмитру Іванцову, який переховується в РФ.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. В антикорупційних органах заявили про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації, в СБУ назвали їх безпідставними.

На наступний день, у вівторок, Верховна Рада у другому читанні та в цілому 263 голосами підтримала законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Ввечері у вівторок у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Джерела:

www.eurointegration.com.ua/news/2025/07/23/7216492/

x.com/ministerbz/status/1947921213356966314

t.me/V_Zelenskiy_official/15251

t.me/V_Zelenskiy_official/15253

x.com/swemfa/status/1947946482834772412

t.me/nab_ukraine/3298

www.facebook.com/olena.duma.406836/posts/1784661305468259

www.facebook.com/osushko/posts/24542540485370053

www.eurointegration.com.ua/articles/2025/07/23/7216487/

x.com/GermanyDiplo/status/1947970539651207517

x.com/JanLipavsky/status/1947982960705077529

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x.com/oana_toiu/status/1947928217731408062

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x.com/carlbildt/status/1947896558755693012

x.com/tashecon/status/1947907743534526668

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https://www.facebook.com/max.nefyodov/posts/pfbid02CgvQsevPSbChCG5ydgw4Xba5UHu9xSCujXH9VzZAVcm6kPrxVDkAkPvW9muoHpvfl

t.me/David_Arakhamia/403

t.me/DIUkraine/6474