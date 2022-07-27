Siemens поставив "Миколаївобленерго" електрообладнання у вигляді гумдопомоги на 7,3 млн грн

АТ "Миколаївобленерго" на початку поточного тижня отримало сучасне електротехнічне обладнання від німецької Siemens як гуманітарну допомогу на 7,3 млн грн, повідомляється в пресрелізі компанії в середу.

"Обладнання дозволить не лише оперативніше відновлювати пошкоджені в результаті обстрілів об'єкти, але й модернізувати мережі там, де обстріли менш інтенсивні", - повідомляється в документі.

Серед гуманітарного вантажу, зокрема, сучасні вакуумні вимикачі 10 кВ та вакуумні реклоузери, які прийдуть на заміну застарілому обладнанню, зокрема, масляним вимикачам, які потребують постійного контролю за рівнем масла, а також мають невеликий ресурс роботи між плановими ремонтами та високу небезпеку вибуху при комутації.

"Тепер їм на заміну підуть комутаційні апарати європейської якості, які гарантують безпечну та надійну експлуатацію мереж, відрізняються тривалим терміном експлуатації та майже не потребують технічного обслуговування", - зазначили в "Миколаївобленерго".

За словами в.о. генерального директора АТ "Миколаївобленерго" Вадима Данилківа, реклоузери та вакуумні вимикачі поступово займають своє місце на підстанціях, які постраждали через ворожі обстріли.

"Операції з перемикань, які зазвичай вимагають приїзду та безпосередньої участі персоналу, можуть виконуватися прямо з пульта чергового диспетчера майже миттєво. Автоматизоване управління значно покращує роботу електромережі загалом, а також суттєво полегшує та прискорює проведення ремонтних робіт, і, головне, дозволяє зайвий раз не ризикувати життям персоналу", - пояснив Данилків.

Крім цього, миколаївські енергетики отримали релейні термінали – обладнання захисту та контролю стану мереж, які відстежують параметри передачі електроенергії та дають команду на відключення у разі аварійної ситуації.

Як поінформували в компанії, це обладнання вимагає високої кваліфікації персоналу під час монтажу та налаштування, проте незамінне в завданнях управління, автоматизації роботи електричних мереж та її подальшого моніторингу.

Фахівці "Миколаївобленерго" вирішили розділити отримані релейні термінали по об'єктах, окремо виділивши підстанції класу напруги 150 кВ, які є найважливішими центрами розподілу електроенергії.

За словами Данилківа, компанія намагається ефективно використати німецьке обладнання, мінімізувавши ризики його пошкодження.

"Установка сучасних комутаційних пристроїв і терміналів релейного захисту здійснюється на об'єктах суспільства, що на сьогодні знаходяться поза зоною постійних обстрілів ворожої артилерії. наголосив голова АТ.

Як він підсумував, комутаційні апарати Siemens з функцією захисту електричних мереж надалі допоможуть у побудові ділянок "розумних" мереж із можливістю дистанційного керування.