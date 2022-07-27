Події

19:03 27.07.2022

Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

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Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №7414, яким забороняється колекторам приходити до учасників бойових дій та їхніх сімей, повідомив голова фінкомітету Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі у середу.

Закон підтримали 302 народних депутати.

Як раніше повідомляв нардеп, така норма діятиме на час воєнного чи надзвичайного стану і протягом декількох місяців після його скасування.

Ухвалення закону привітав Нацбанк.

Головна умова для "захисту" від колекторів - повідомити кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії про припинення або скасування нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом та надання копії відповідних підтверджувальних документів про свою належність до захищеної категорії.

До категорії захищених осіб належать військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України.

Крім того, закон поширюється на військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, або внаслідок захворювання після звільнення їх із військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, а також на членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти.

Під його дію також потрапляють кошти осіб, що перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, та осіб, які зникли безвісти.

Зазначається, що за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості регулятор вживатиме заходів впливу.

Теги: #колектори #військові

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