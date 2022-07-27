Влада ФРН не побачила перешкод для відправлення турбіни для "Північного потоку" до РФ

Перешкод для відправлення до РФ турбіни для газопроводу "Північний потік" немає, заявила представник уряду ФРН Крістіане Гоффманн.

"На наш погляд, ніщо не заважає транспортуванню турбіни до Росії", - наводить її слова Dow Jones.

Гоффманн додала, що раніше у ФРН могли бути впевнені в отриманні газу за будь-яких обставин, проте Німеччина більше не може розраховувати на це.

"Газпром" раніше цього тижня повідомив, що прокачування "Північним потоком" із середи скоротиться до 1/5 продуктивності. Магістраль здатна перекачувати за добу до 167 млн куб. м газу, проте потужності прокачування скорочуються через порушення графіка технічного обслуговування обладнання відправної компресорної станції "Портова". На ній встановлено газоперекачувальні агрегати компанії Rolls-Royce, газотурбінний бізнес якої перейшов компанії Siemens.

Причина затримки - у санкціях, які запровадила щодо "Газпрому" Канада, де відбувається ремонт турбін. Через це із ремонтної бази Siemens Energy до Росії вчасно не повернулася одна турбіна. Водночас настав час ремонту інших турбін.