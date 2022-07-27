Дедалі більше держав переконуються, що перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті - Кулеба

Дедалі більше держав переконуються, що перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я задоволений динамікою еволюції поглядів наших партнерів на те, що має бути кінцевою метою цієї війни. Все більше держав, урядів переконуються, що саме перемога України є єдиним шляхом встановлення довгострокової стабільності на континенті", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Словенії Танею Файон у Києві у середу.

Міністр зазначив, що партери усвідомили необхідність продовжувати на постійній основі відправляти зброю в Україну, проте ці постачання мають відбуватися швидко.

"Коли у вас 1 300 км фронту активних бойових дій, скільки зброї не надсилай, все одно її буде замало. Це об'єктивна реальність. Однак сьогодні я у спілкуванні з моєю колегою наголосив, що ми вдячні за те, що партери усвідомили необхідність продовжувати на постійній основі відправляти зброю в Україну. Залишилося партнерам усвідомити ще один момент – що ці постачання мають відбуватися швидко, настільки швидко, наскільки це можливо", – пояснив глава МЗС України.