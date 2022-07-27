Словенія готова до початку нових програм із реабілітації постраждалих від війни українців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Словенії Танею Файон розвиток двосторонньої співпраці країн.

"Високо ціную нашу співпрацю з урядом Словенії, який завжди підтримував Україну. Переконаний, що спільними зусиллями ми можемо вивести наш українсько-словенський міжурядовий діалог на вищий рівень", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Прем'єр подякував Словенії за осуд повномасштабної військової агресії Росії проти України, а також за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за підтримку всіх семи санкційних пакетів Європейського Союзу проти Росії.

"Сподіваємось і на підтримку Словенією ініціативи України щодо підписання відповідного міжнародного договору про створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України", - зазначив він.

Крім того, сторони торкнулися питань підтримки вимушених біженців, допомоги у розмінуванні та відновленні українських територій.

У свою чергу Таня Файон наголосила, що Словенія й надалі підтримуватиме Україну.

"За словами віцепрем'єр-міністра, Словенія готує новий пакет допомоги для України, а також готова до початку нових програм, зокрема щодо реабілітації постраждалих від війни українців", - йдеться в повідомленні.