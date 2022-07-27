Словенія готує новий пакет військової допомоги для України – глава МЗС

Словенія готує новий пакет військової допомоги для України, повідомила міністр закордонних справ Словенії Таня Файон.

"Звісно, до нас зверталися по додаткову військову допомогу. Це те, що ми обговорюватимемо нині, тому що у нас новий уряд. Ми готуємо новий пакет допомоги для України, тож це буде обговорено буквально протягом наступних декількох днів. Але я запевнила міністра, що Словенія надаватиме допомогу та прислухатиметься до всіх потреб України", - сказала Файон на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в середу.