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12:34 27.07.2022

ДБР викрило масштабну схему відчуження держмайна профспілками, 80 об'єктів передано АРМА

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ДБР викрило масштабну схему відчуження держмайна профспілками, 80 об'єктів передано АРМА

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій.

Як повідомляє ДБР в середу в телеграм-каналі, задокументовано, що з 1992 року до цього часу посадові особи Федерації профспілок України та підконтрольних федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, оформляли відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів.

"Без обов'язкового погодження Фонду держмайна посадовці незаконно продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

"За матеріалами ДБР суди вже наклали арешт на 80 об'єктів нерухомості. Майно передано Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Усі доходи від експлуатації повернутого бюро майна будуть спрямовані у бюджет держави", - інформують у ДБР.

У повідомленні зазначено, що серед переданих АРМА об'єктів - готелі "Турист" та "Дружба" у Києві, санаторії "Жовтень" у Конча-Заспі, "Куяльник" в Одесі, "Моршинський" у Львівській області та "Поляна" на Закарпатті, спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Теги: #дбр #арма

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