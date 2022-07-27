СБУ затримала російського агента, який коригував артобстріли прикордонних районів Сумщини

Контррозвідка Служби безпеки викрила та знешкодила зловмисника, який здійснював розвідувально-підривну діяльність у Сумській області, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Зловмисник збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону. Особливо його кураторів з РФ цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ", - поінформував речник СБУ у відеоповідомленні, розміщеному в середу в телеграм-каналі СБУ.

За його словами, під час розвідки українських позицій ворожий агент здійснював їх фото- та відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику ФСБ РФ у вигляді електронних файлів із прив'язкою до місцевості.

Дехтяренко уточнив, що російський агент передавав інформацію закритими каналами електронного зв'язку, окупанти планували використовувати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.

"Встановлено, що зрадником є місцевий житель, завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення РФ. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент", - зазначив речник української спецслужби.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.