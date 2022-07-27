США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

Влада США ознайомиться і повідомить ЄС свою позицію щодо пропозиції голови європейської дипломатії Жозепа Борреля з відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), заявили у вівторок у держдепі.

"План, який, як ми вважаємо, був би гарною угодою, обговорюється з березня. І ми були готові його схвалити. І, як ми розуміємо, що цей новий документ, про який говорив Боррель, заснований на тому самому чорновому плані", – сказав офіційний представник держдепу Нед Прайс.

"Ми вивчаємо зміни, запропоновані з боку ЄС. І ми відреагуємо на них незабаром", - зазначив він.

Він додав, що США діятимуть "швидко" при оцінці пропозиції Борреля та поінформують Брюссель безпосередньо.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок у коментарі в газеті The Financial Times заявив, що "настав час врятувати іранську ядерну угоду". Він також надав пропозицію щодо відновлення угоди, яка, за його словами, не є "ідеальною". "Але вона містить найкращий із можливих варіантів, який я, будучи координатором переговорів, вважаю реалізованим", - зазначив Боррель. За його словами, його пропозиція "включає усі досягнуті усіма сторонами компроміси". Він попередив, що якщо ця пропозиція буде відкинута, то "ми ризикуємо зіткнутися з небезпечною ядерною кризою".

У 2015 році Іран і країни "шістки" посередників - п'ять постійних членів Радбезу ООН та Німеччина - уклали СВПД, угоду, згідно з якою Тегеран має обмежити розвиток своєї ядерної програми виключно мирними цілями в обмін на зняття міжнародних та односторонніх санкцій.

Попередній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США зі СВПД та відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джо Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція і Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участь.

Останній раунд перервався у березні і досі не відновився.