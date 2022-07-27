Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

Президент України Володимир Зеленський назвав зростання цін на газ у Європі "спровокованим" Росією та закликав до нових санкцій у відповідь.

"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії", - заявив він у вівторок у відеозверненні.

"Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями", - заявив він.