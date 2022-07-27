Події

06:51 27.07.2022

Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

1 хв читати
Російський ціновий газовий терор проти Європи заслуговує на нові санкції

Президент України Володимир Зеленський назвав зростання цін на газ у Європі "спровокованим" Росією та закликав до нових санкцій у відповідь.

"Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі вище 2 тисяч доларів за тисячу кубів – це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії", - заявив він у вівторок у відеозверненні.

"Оскільки для всіх зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи "Газпром", Москва робить усе, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями", - заявив він.

Теги: #рф #газ #терор #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 27.07.2022
РФ втратила в Україні з 24 лютого вже понад 40 тис. військових, 200 за добу – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні з 24 лютого вже понад 40 тис. військових, 200 за добу – Генштаб ЗСУ

07:42 27.07.2022
Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

06:58 27.07.2022
Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

Голова Єврокомісії вітала домовленість країн ЄС щодо скорочення споживання газу

06:50 27.07.2022
Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

18:16 26.07.2022
Українські військові знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

Українські військові знищили російський дрон-камікадзе на Миколаївщині

17:08 26.07.2022
Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий лендліз"

16:22 26.07.2022
Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

16:14 26.07.2022
Рада ЄС домовилася щодо економії газу на 15%, але з низкою винятків

Рада ЄС домовилася щодо економії газу на 15%, але з низкою винятків

15:33 26.07.2022
Росія вийде з проєкту МКС після 2024 року

Росія вийде з проєкту МКС після 2024 року

14:36 26.07.2022
Ця зима стане для Росії останньою, коли вона зможе шантажувати ЄС своїм газом – Галущенко

Ця зима стане для Росії останньою, коли вона зможе шантажувати ЄС своїм газом – Галущенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні – ОК "Південь"

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

ОСТАННЄ

У КОРОСТЕНІ НА ЖИТОМИРЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Голова Полтавської обладміністрації попередив про навчальні стрільби поблизу Миргорода

Українські військові завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні – ОК "Південь"

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

У результаті ранкового ворожого ракетного удару по Харкову поранено шістьох людей

Минулої доби окупанти двічі завдали ракетних ударів по Луганській області

У результаті обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, попередньо жертв немає

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області одна людина загинула, одну поранено

США вивчають пропозицію Борреля щодо відновлення СВПД

Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджено адмінбудівлі та навчальний заклад, виникла пожежа на парковці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА