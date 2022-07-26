Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу

Ухвалене країнами-членами Європейського Союзу рішення знизити споживання газу на 15%, щоб пережити зиму, – це сигнал, що чергова спроба президента Росії Володимира Путіна розділити Євросоюз, використовуючи газ як зброю, провалилася.

Так віцепрем'єр - міністр промисловості та торгівлі Чехії, яка головує в ЄС, Юзеф Сікела прокоментував на пресконференції ухвалене у вівторок у Брюсселі в межах позачергового засідання Ради ЄС з енергетичних питань політичне рішення добровільно знизити на 15% споживання газу в період із 1 серпня до 31 березня 2023 року, щоб пережити майбутню зиму у разі припинення постачання російського газу.

"Сьогодні ЄС підтвердив свою єдність, солідарність. Як сказав один із міністрів – це маніфест єдності та солідарності. Ми зробили величезний крок у напрямку безпеки постачання газу для наших громадян та економік для майбутньої зими... Сьогодні ми посилаємо сильний сигнал не лише Володимиру Путіну, який знову провалився (у спробі) розділити Європейський Союз, але, і що важливіше, нашим громадянам: сьогоднішнє рішення гарантуватиме, що ми не відчуватимемо (на собі) драматичних наслідків зими – поступова економія газу в наступні місяці гарантує, що в нас буде достатньо газу. Ми не дозволимо Росії загрожувати нашій безпеці, навмисно припиняючи постачання газу та використовуючи газ як політичну зброю", - заявив він.

Говорячи по суті досягнутих домовленостей, Сікела повідомив, що насамперед міністри домовилися щодо добровільного зниження споживання газу в ЄС у період із 1 серпня до 31 березня 2023 року до 15% порівняно із середнім споживанням газу за аналогічний період за попередні п'ять років. "Компроміс також надасть більше самостійності державам-членам ініціювати сигнал тривоги... Наша мета була знайти баланс та компроміс", - наголосив міністр.

Він також повідомив, що було "впроваджено декілька специфічних винятків, щоб відобразити різну ситуацію в різних країнах-членах". "Проте ми змогли зберегти наші амбіції у зниженні споживання газу", - констатував Сікела.

Серед винятків він назвав балтійські країни, електричну систему яких синхронізували з Росією. "Якщо Росія вирішить відключити їх від системи, вони зможуть використати всі ресурси, щоб гарантувати, що їхні системи продовжуватимуть функціонувати. Є виняток для Ісландії, яка не пов'язана із ЄС системою. Ісландія, Мальта, Кіпр. Також є винятки для критично важливої промисловості, що гарантує, що ЄС не зашкодить своїй економіці", - додав чеський міністр.