Інтерфакс-Україна
Події
23:16 08.12.2025

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

1 хв читати

Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку, заявив президент США Дональд Трамп.

"Європа має бути дуже обережною, роблячи багато речей, які ми хочемо зберегти. Європа рухається в деяких поганому напрямку, це дуже погано для людей, ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася і пішла в дуже поганих напрямках, і це було важливо", - сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=rlwh8i70q-c

22:24 08.12.2025
Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

20:58 08.12.2025
Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

19:33 08.12.2025
Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об'єднані у підтримці України та у захисті Європи

19:17 08.12.2025
Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

18:52 08.12.2025
ЄС спільно з Україною завершують розгляд мирного плану Трампа – ЗМІ

05:36 08.12.2025
Трамп вважає, що Росія згодна з його планом, а Зеленський з ним не ознайомився

21:23 07.12.2025
Дональд Трамп-молодший заявив про можливе припинення військової підтримки України – ЗМІ

11:13 07.12.2025
Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

21:56 06.12.2025
Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

08:57 03.12.2025
Європейська Рада і Європарламент узгодили план припинення імпорту російського газу

