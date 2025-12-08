Інтерфакс-Україна
Події
21:20 08.12.2025

Зеленський попросив Свириденко напрацювати коротку рамку щодо економвідновлення для відправки в США

Питання економічного відновлення України після війни залишається серед основних на переговорах з США щодо підготовки мирного плану, український уряд підготовить свої коротке бачення цього питання, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Я просив прем'єр-міністра Юлію Свириденко попрацювати над економічним блоком щодо відновлення. Вона напрацює таку рамку "на одну сторінку", – повідомив він журналістам з борту літака на шляху з Лондону до Брюсселю.

За словами Зеленського, цей документ буде відправлений США разом з проєктом мирного плану на 20 пунктів, який був привезений після останнього раунду українсько-американських переговорів у Флориді і має бути доопрацьований до вечора вівторка лідерами України та європейських країн разом з їх радниками з національної безпеки також для відправлення в США для подальших перемовин.

"Завтра ввечері зробимо все, щоб відправити в Сполучені Штати Америки наш погляд на це, а далі – на договір щодо гарантій безпеки", – зазначив президент України.

Теги: #економвідновлення #сша

