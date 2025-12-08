ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів в рамках механізму переселення ЄС

Держави-члени Європейського Союзу погодилися звільнити Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту, повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський, передає PAP.

Це рішення означає, що Польща не буде зобов'язана приймати мігрантів і виплачувати фінансову компенсацію.

"Польща звільнена від будь-якого механізму переселення, а також від будь-яких пов'язаних з цим витрат. У цьому плані, здається, ми досягли всього, чого хотіли", - сказав Кєрвінський.

Рішення також прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Як я і обіцяв, Польща була звільнена від обов'язку приймати мігрантів в рамках механізму переселення ЄС; ми діємо, а не говоримо", – наголосив він.