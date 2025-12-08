У США позитивно ставляться до бажання України проголосувати гарантії безпеки в Конгресі – Зеленський

Найсильніші гарантії безпеки Україна може отримати від США, якщо вони будуть проголосовані в Конгресі, США поки що ставляться до цього позитивно, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати, - це від США. Безумовно, якщо вони будуть, не Будапештський меморандум, не порожні обіцянки, а будуть legally binding - проголосовані в Конгресі США, про це ми говоримо, вони ставляться поки що позитивно до такого руху", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

Далі буде